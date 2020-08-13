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В Донецкой области будут судить подполковника СБУ за торговлю валютой

Вчера, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным предварительного расследования, подполковник Управления СБУ, занимая должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Волынской области, организовал схему незаконной продажи валюты на территории ООС.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, весной 2020 года, вступив в сговор с местным жителем неоднократно переправлял пакеты с валютой за пределами КПВВ и линии разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области и в обратном направлении. Деньги перебрасывали неопределенные лица в водонепроницаемых пакетах через реку рыболовными удочками, а также веревками.

Таким образом работник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса.

Для предотвращения возможной ответственности и прикрытия незаконной деятельности подполковник со своим сообщником «заручились поддержкой» военнослужащего одного из подразделений ООС. За систематическое получение неправомерной выгоды военнослужащий должен был обеспечивать им беспрепятственное проникновение в охраняемой участка линии разграничения вдоль реки Кальмиус и не препятствовать перемещению пакетов с деньгами.

3 апреля 2020 после получения очередной части взятки в сумме 28000 гривен подполковник СБУ и его сообщник были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обысков был изъят пакет с денежными средствами наличными на сумму 6400000 российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 миллионов 300 000 гривен, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Также при проведении обысков у подполковника СБУ обнаружено значительное количество боеприпасов (патронов для автоматов, пулеметов, пистолетов), которые он хранил без цели.

В случае доказательства вины подполковнику и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 369 УК Украины).


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