КПВВ в Луганской и Донецкой областях переходят на осенний график работы

С 1 сентября пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30, при этом в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в соответствии с приказом командующего операции Объединенных сил, с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы.

По информации пограничников, для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка».

«С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут», — отметили в ГПСУ.

При планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью.