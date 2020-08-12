В Луганской области выявили 11 новых случаев COVID-19

За 29 августа в Луганской области выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество выявленных заболевших с начала эпидемии достигло 313 случаев.

Из них выздоровели - 188; лечатся - 123 (45 - в стационаре; 78 - амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 27,27%.

Днем ранее в Луганской области выявили 20 случаев COVID-19.

В Украине за сутки выявили 2096 случаев COVID-19, 35 человек умерли.

В Харьковской области - больше всего по регионам новых случаев коронавируса - 198, при этом в области умерли четверо зараженных.

Второй по количеству выявленных случаев является Львовская область, где диагноз поставлен 188 больным и три летальных случая.

173 случая заражения обнаружили в Одесской области.