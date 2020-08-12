» » В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей

В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей

Вчера, 22:10 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 29 августа, на спецлинию 102 поступило сообщение 69-летней жительницы города Рубежное о том, что ее 39-летний сын не пускает ее домой.

Как сообщили в Рубежанском ГУНП в Луганской области, прибыв на место происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9 этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру.

Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП и местного отдела во главе с главой полиции области Сергеем Колесником.

Полицейскими были эвакуированы жители дома и выставлено оцепление.

Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартиры и угрожал взорвать гранату, не дали результата. Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома.
Главой полиции Луганщины было принято решение о проведении специальной полицейской операции.

К штурму квартиры были привлечены бойцы спецподразделения КОРД, которые за считанные минуты взяли штурмом квартиру и задержали мужчину.

Судя по заведенному делу по 259 статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» УК Украины, гранату правоохранители не обнаружили.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:14

В Луганской области выявили 11 новых случаев COVID-19

Вчера, 22:10

В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей

Вчера, 20:07

Умер главный идеолог луганского сепаратизма Виктор Тихонов

Вчера, 10:15

В Украине День памяти погибших защитников

28-08-2020, 16:35

ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области

28-08-2020, 15:35

29 августа перекроют движение между Лисичанском и Северодонецком

28-08-2020, 15:24

В Луганской области детский врач требовала взятку в 2000 гривень

28-08-2020, 12:49

В оккупированном Луганске сгорел склад по ул Цимлянской

28-08-2020, 12:42

Российские террористы с начала перемирия потеряли 50 человек убитыми и ранеными

28-08-2020, 11:21

Международный день пропавших без вести в Украине: «Семьи пропавших без вести на Донбассе должны знать судьбу своих близких»

28-08-2020, 10:50

Нападение на автобус в Харьковской области: Фантазии Кивы и реальность

28-08-2020, 10:17

За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

27-08-2020, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня