В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей

Сегодня, 29 августа, на спецлинию 102 поступило сообщение 69-летней жительницы города Рубежное о том, что ее 39-летний сын не пускает ее домой.

Как сообщили в Рубежанском ГУНП в Луганской области, прибыв на место происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9 этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру.

Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП и местного отдела во главе с главой полиции области Сергеем Колесником.

Полицейскими были эвакуированы жители дома и выставлено оцепление.

Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартиры и угрожал взорвать гранату, не дали результата. Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома.

Главой полиции Луганщины было принято решение о проведении специальной полицейской операции.

К штурму квартиры были привлечены бойцы спецподразделения КОРД, которые за считанные минуты взяли штурмом квартиру и задержали мужчину.

Судя по заведенному делу по 259 статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» УК Украины, гранату правоохранители не обнаружили.