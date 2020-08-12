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Умер главный идеолог луганского сепаратизма Виктор Тихонов

Вчера, 20:07 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 29 августа, в возрасте 71 года умер идеолог луганского сепаратизма Виктор Тихонов. По предварительной информации причиной смерти стало воспаление легких.

Начав партийную карьеру в Компартии СССР, Виктор Тихонов был избран народным депутатом Верховной Рады 1 созыва после развала СССР.

После этого, с 1998 года занимал различные должности в Луганском областном совете где стал председателем.

Широко известен украинцам Виктор Тихонов стал в 2004 году, когда во время протестов против фальсификации выборов Президента Украины, стал на сторону Януковича и провел первый сепаратистский съезд восточных областей Украины в Северодонецке. За это Виктора Тихонова называли главным идеологом луганского сепаратизма.

После победы Виктора Ющенко продолжал возглавлять Луганский областной совет и вступил в Партию Регионов.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах получил должность вице-премьер-министра в правительстве Азарова, где отвечал за региональное строительство, но не добившись каких-либо успехов был отправлен послом в Республику Беларусь.

После нападения России на Украину бежал в оккупированный Крым где и проживал. 


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Умер главный идеолог луганского сепаратизма Виктор Тихонов