В Украине День памяти погибших защитников

29 августа Украина вспоминает погибших солдат в Илловайской трагедии. В тот день 2014 года российские войска расстреляли колонну ВСУ во время выхода из окружения.

По официальным данным, в Иловайской трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения, 128 - попали в плен, 42 - пропали без вести.

Сегодня, в годовщину трагедии в Иловайске, во всех городах Украины будут приспущены фланги. К памятникам, памятным знакам и местам захоронений защитников Украины возложат цветы, на могилах защитников Украины установят уменьшенные копии государственного флага.