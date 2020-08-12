» » ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области

ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области

Вчера, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директорки отеля одного из пограничных поселков Луганской области.
Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники российской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы требовали, чтобы директорка отеля регулярно передавала им соответствующие сведения.
Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки было выявлен контрразведкой СБУ.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщили правоохранителям свою связь с ними и о полученном задании.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:15

В Украине День памяти погибших защитников

Вчера, 16:35

ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области

Вчера, 15:35

29 августа перекроют движение между Лисичанском и Северодонецком

Вчера, 15:24

В Луганской области детский врач требовала взятку в 2000 гривень

Вчера, 12:49

В оккупированном Луганске сгорел склад по ул Цимлянской

Вчера, 12:42

Российские террористы с начала перемирия потеряли 50 человек убитыми и ранеными

Вчера, 11:21

Международный день пропавших без вести в Украине: «Семьи пропавших без вести на Донбассе должны знать судьбу своих близких»

Вчера, 10:50

Нападение на автобус в Харьковской области: Фантазии Кивы и реальность

Вчера, 10:17

За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:07

В Попснянском и Марковском районах местные жители опять пытались сжечь свои дома

Вчера, 09:57

27 августа российские террористы обстреляли Авдеевку из РПГ

27-08-2020, 16:13

В Москве  заявили, что подготовка к саммиту «нормандской четверки» не завершена

Новости Украины:

27-08-2020, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня