ФСБ пыталась завербовать директорку отеля в Луганской области

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директорки отеля одного из пограничных поселков Луганской области.

Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники российской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы требовали, чтобы директорка отеля регулярно передавала им соответствующие сведения.

Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки было выявлен контрразведкой СБУ.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщили правоохранителям свою связь с ними и о полученном задании.