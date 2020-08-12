29 августа перекроют движение между Лисичанском и Северодонецком

29 августа будет перекрыто движение автотранспорта в Лисичанске по направлению в Северодонецк.

Как сообщает Лисичанская военно-гражданской администрации, движение будет перекрыто с 07.00 до 11.00 в направлении Лисичанск - Северодонецк по ул. Первомайская через Пролетарский мост в связи проведением областных мероприятий ко Дню памяти.

29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. День памяти героев, погибших за свободу Украины.

День, когда каждый украинец может поблагодарить погибшим защитникам и выразить уважение, прикрепив на одежду символический подсолнечник памяти и склонив голову во время минуты молчания.