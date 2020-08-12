В Луганской области детский врач требовала взятку в 2000 гривень

В Луганской области детский врач требовала взятку в 2000 гривеньВчера, 15:24
Врача Луганской областной детской клинической больницы задержали при вымогательстве взятки от больного ребенка за подтверждение диагноза.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, врач требовала 2 тысячи гривень за подтверждение диагноза больному ребенку и получение заключения для назначения государственной социальной помощи.
27 августа 2020 по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.
Следователи и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.