Российские террористы с начала перемирия потеряли 50 человек убитыми и ранеными

С начала действия режима прекращения огня на Донбассе, от 27 июля, небоевые потери боевиков составили 21 человек погибшими и 29 ранеными и травмированными. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр ООС.

Кроме того, российским террористам перестали выплачивать «надбавку» за ведение военных действий. Дошло до того, что в оккупированном Донецке распорядились выплатить «помощь» в размере 10 тыс российских рублей чтобы боевики не разбегались с позиций. Для этого из российского бюджета дополнительно выделили 100 млн рублей.

Также, по данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые.

Среди них, как отмечается, — подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

«Морально-психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом. Эту проблему оккупанты хотят решить, использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно», — добавили в разведке.

Также сообщается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывали доверия у местных жителей и полностью провалились.