Международный день пропавших без вести в Украине: «Семьи пропавших без вести на Донбассе должны знать судьбу своих близких»

В Международный день пропавших без вести Международный Комитет Красного Креста (МККК) предлагает всем ответственным субъектам с обеих сторон линии соприкосновения активизировать усилия, направленные на выяснение местонахождения всех пропавших без вести на Донбассе.

Прошло уже более шести лет с начала вооруженного конфликта на Донбассе, но для семей пропавших без вести лиц каждый день длится вечность. Семьи пропавших без вести обращаются к МККК, нуждаясь в помощи во время тяжелого и длительного ожидания и надеясь услышать любые новости о своих близких.

На сегодняшний день МККК и Общество Красного Креста Украины зарегистрировали около 1500 случаев исчезновения в связи с конфликтом. Более 750 зарегистрированных пропавших без вести лиц до сих пор не найдены. Из них более 95% составляют мужчины, а около половины от общего количества пропавших без вести являются гражданскими лицами.

Два года назад МККК поддержал принятие Верховной Радой Украины необходимого законодательства в виде Закона Украины «О правовом статусе пропавших без вести лиц». Его принятие стало одним из важнейших шагов на пути к эффективному решению бедственного положения пропавших без вести лиц и их семей. Этот закон не только содержит ряд важных юридических определений, касающихся пропавших без вести лиц и их семей, но и предусматривает создание Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В состав Комиссии должны войти представители органов и учреждений, уполномоченных давать ответы и осуществлять обмен информацией о местонахождении и судьбе пропавших без вести лиц.

МККК рекомендует всем вовлеченным субъектам координировать свои усилия для предоставления ответов семьям, которые до сих пор ждут новостей о своих близких.

«МККК хотел бы, чтобы стороны быстрее находили ответы о судьбе пропавших без вести лиц и показывали, что семьи таких лиц не забыты, – говорит глава делегации МККК Флоранс Жиллетт и добавляет: – В этом году МККК не смог собрать семьи пропавших без вести для традиционного отмечания Международного дня пропавших без вести, учитывая ограничения, связанные с пандемией. Несмотря на это, мы продолжаем поддерживать тесные связи с каждой из семей и уверять их в том, что мы на их стороне, и что они не одиноки в ежедневной борьбе. Сегодня, как и каждый день, МККК продолжает вести консультации с органами власти и структурами для нахождения устойчивого решения потребностей таких семей и предоставления им экономической, психосоциальной и/или административной помощи».

Независимо от того, исчезают ли люди на поле боя или при других связанных с конфликтом обстоятельствах, последствия для их семей, общин и общества в целом остаются сложными. Семьи не только переживают эмоциональные потрясения, но и пытаются удерживаться на плаву в финансовом плане и сталкиваются с административными и юридическими проблемами.

Начиная с 2016 года МККК реализует программы, призванные помочь семьям пропавших без вести удовлетворить свои психологические, социальные и материальные потребности. Наши команды проводят социальные собрания и домашние визиты, а также при необходимости предоставляют семьям экономическую поддержку. Кроме того, мы работаем с политическими, юридическими и судебно-медицинскими органами и организациями, помогая им расширить собственную теоретическую базу и укрепить свой технический потенциал, что будет способствовать выяснению судьбы пропавших без вести.

Многие семьи пропавших без вести лиц подчеркнули важную роль веры и молитвы в их жизни и способности преодолевать трудности. Поэтому в этом году, пытаясь поддержать их в стремлении не быть забытыми обществом, мы обратились к религиозным лидерам всех основных конфессий в Украине и попросили их помочь с общественным признанием проблемы пропавших без вести лиц. Они любезно присоединились к нашей инициативе, и сегодня мы хотим поблагодарить их за поддержку и призыв помолиться за пропавших без вести лиц 30 августа, в Международный день пропавших без вести.

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