Нападение на автобус в Харьковской области: Фантазии Кивы и реальность

Вчера, 27 августа в Харьковской области было совершено нападение на автобус с группой сторонников пророссийской партии ОПЗЖ. Как сообщил сразу после нападения нардеп Кива, автобус был чуть ли не расстрелян из автоматов. Также нардепу привиделись убитые и раненые.

Из телеграм-канал Илья Кива:

Срочно!!!

На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты - За Жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками.

Реальность оказалась несколько иной - группа людей действительно обстреляла окна автобуса. Правда из травматического оружия. Также было сделано несколько выстрелов из травматического пистолета.

Полиция:

Около 19:10 вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

По предварительной информации от полиции, в результате происшествия два человека получили ранения и еще два - незначительные травмы. Похищенных также нет.

В тот же день харьковские полицейские задержали нападавших - представителей Нацкорпуса.

В настоящее время действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.