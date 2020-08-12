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За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки - 251, и это самый большой суточный прирост с марта. Кроме того, в четверг в столице умерли до 9 больных с коронавируса.

В Харьковской области зафиксировано 242 новых случая коронавирусной болезни и 1 летальный.

В Тернопольской области за сутки выявлено 233 больных COVID-19, умерли 3 больных.

Всего в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациентов выздоровели. 

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая область - 3800 случаев;
  • Волынская область - 5320 случаев;
  • Днепропетровская область - 2162 случая;
  • Донецкая область - 1318 случаев;
  • Житомирская область - 3063 случая;
  • Закарпатская область - 7302 случая;
  • Запорожская область - 1487 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 8661 случай;
  • Кировоградская область - 790 случаев;
  • м. Киев - 12719 случаев;
  • Киевская область - 5397 случаев;
  • Львовская область - 13 978 случаев;
  • Луганская область - 274 случая;
  • Николаевская область - 1077 случаев;
  • Одесская область - 6751 случай;
  • Полтавская область - 705 случаев;
  • Ровенская область - 8921 случай;
  • Сумская область - 1361 случай;
  • Тернопольская область - 5478 случаев;
  • Харьковская область - 8444 случая;
  • Херсонская область - 374 случая;
  • Хмельницкая область - 2194 случая;
  • Черновицкая область - 9855 случаев;
  • Черкасская область - 1390 случаев;
  • Черниговская область - 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 174 623 сообщений о подозрении на COVID-19.


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