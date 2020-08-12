За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:17
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки - 251, и это самый большой суточный прирост с марта. Кроме того, в четверг в столице умерли до 9 больных с коронавируса.
В Харьковской области зафиксировано 242 новых случая коронавирусной болезни и 1 летальный.
В Тернопольской области за сутки выявлено 233 больных COVID-19, умерли 3 больных.
Всего в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациентов выздоровели.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая область - 3800 случаев;
- Волынская область - 5320 случаев;
- Днепропетровская область - 2162 случая;
- Донецкая область - 1318 случаев;
- Житомирская область - 3063 случая;
- Закарпатская область - 7302 случая;
- Запорожская область - 1487 случаев;
- Ивано-Франковская область - 8661 случай;
- Кировоградская область - 790 случаев;
- м. Киев - 12719 случаев;
- Киевская область - 5397 случаев;
- Львовская область - 13 978 случаев;
- Луганская область - 274 случая;
- Николаевская область - 1077 случаев;
- Одесская область - 6751 случай;
- Полтавская область - 705 случаев;
- Ровенская область - 8921 случай;
- Сумская область - 1361 случай;
- Тернопольская область - 5478 случаев;
- Харьковская область - 8444 случая;
- Херсонская область - 374 случая;
- Хмельницкая область - 2194 случая;
- Черновицкая область - 9855 случаев;
- Черкасская область - 1390 случаев;
- Черниговская область - 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 174 623 сообщений о подозрении на COVID-19.