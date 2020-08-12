27 августа российские террористы обстреляли Авдеевку из РПГ

27 августа российские террористы обстреляли Авдеевку из подствольного гранатомета и РПГ. На остальных участках линии фронта, по информации штаба ООС, обстрелов не зафиксировано.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.