«Укринтерэнерго» требует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

Поставщик электроэнергии «Укринтерэнерго» требует отключить от электроэнергии Попаснянский водоканал в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Отключение всех объектов Попаснянского районного водоканала по требованию поставщика последней надежды «Укринтерэнерго» состоится 10.09.2020 года.

Задолженность водоканала перед «Укринтерэнерго» составляет почти 50 млн гривень.

Задолженность Попаснянского водоканала перед ООО «ЛЭО» составляет — 181204,3 грн.

Попаснянский водоканал обеспечивает водоснабжение не только жителей города Попасной, но и подает воду на оккупированные российскими террористами районы Луганской области.