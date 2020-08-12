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В Луганской области количество заболевших COVID-19 выросло до 275 человек

Вчера, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

За 26 августа в Луганской области выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19.

География выявленных заболеваний:

  • Северодонецк - восемь человек (шесть из круга ранее определенных контактных лиц, одна из подтвержденным диагнозом COVID-19 перед плановой госпитализацией, одна прибыла с временно оккупированной территории)
  • Лисичанск - одна (госпитализирована с пневмонией);
  • Кременской район - одна (госпитализирована с пневмонией);
  • Марковский район - одна (прибыла с временно оккупированной территории)
  • Меловской район - пять (с тяжелым течением ОРВИ);
  • Новопсковский район - одна (из круга ранее определенных контактных лиц);
  • Старобельский район - одна (из круга ранее определенных контактных лиц).

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 275 человек.

Из них выздоровели - 170 (семь за последние сутки); лечатся - 103 (36 - в стационаре; 67 - амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 21,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 августа (9:00) в Украине 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54217 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 1974 новых случая. Всего проведено 1472736 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 763 пациента.


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