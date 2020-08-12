В Меловом россияне бросили через забор карты украинских банков

Пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу банковских карточек из РФ.

Как сообщили в пресс-службе Луганского погранотряда, у населенного пункта Меловое двое неизвестных подъехали со стороны территории России к государственной границе на автомобиле. Выйдя из машины, один из них перекинул через заградительный забор пакет на территорию Украины.

Нарушителей сразу обнаружил пограничный наряд, который выдвинулся к месту нахождения пакета. Увидев пограничников, неизвестные скрылись на территории России. Осмотрев пакет, правоохранители нашли в нем 26 карт украинских банковских учреждений, которые неизвестные пытались незаконно переместить через границу из России в Украину.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения карты переданы сотрудникам Национальной полиции. Также в компетентные правоохранительные органы направлены уведомления об обнаружении признаков совершения уголовного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 185 "Кража", 190 "Мошенничество" и 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение" УК.