В Донецкой области ДБР отправило в суд дело полицейского наркоторговца и взяточника

ДБР направило в суд обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Он обвиняется в незаконном хранении особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что милиционер требовал и получил от гражданина 20 000 гривен за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и психотропных веществ.

В мае 2020 во время его задержания милиционер пытался избавиться, выбросив из окна своего автомобиля, более 70 пакетов с каннабисом и психотропными веществами (амфетомином, PVP), оборот которых ограничен и запрещен.

В ходе санкционированного обыска автомобиля, которым пользовался оперуполномоченный, следователи ГБР изъяли также электронные весы.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.