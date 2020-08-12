В Северодонецке, Лисичанске и Новоайдаре изменится срок выплаты пенсий из-за Укрпочты

С 1 сентября 2020 года из-за реорганизации сотрудничества ПФУ и Укрпочты, жителям Северодонецка, Лисичанска и Новоайдара доставлять пенсии будут почтальоны всех отделений связи.

Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Луганская дирекция акционерного общества «Укрпочта» совместно с руководством Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области стремятся обеспечить доставку пенсий, максимально соблюдая уже существующие графики, и обращаются к пенсионерам с пониманием отнестись к возможным изменениям выплатных дат.

В случае их возникновения, почтальоны в обязательном порядке предупредят каждого, кто получает пенсию дома.