В Луганской области 1700 человек обратились в центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

Более 1700 человек обратились в образовательные центры «Донбасс - Украина» и «Крым - Украина», расположенные в учебных заведениях области.

Из них направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в школу с целью получения документа государственного образца о базовом и полном среднем образовании - 57 абитуриентов;

- подали документы для поступления в учреждения высшего, профессионального перед высшим и профессионального (профессионально-технического) образования с временной справкой - 56 абитуриентов;

- подали документы для поступления в учреждения высшего, профессионального перед высшим образования документу государственного образца (по вступительным экзаменам) - 425 абитуриентов.

Поступающие с временно оккупированных территорий, желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места в пределах квоты-2, должны были подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах не позднее 20 августа.

Однако у них остается возможность для вступления на контракт до 23 октября с последующим переводом на бюджет за счет неиспользованных мест государственного заказа.