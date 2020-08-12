Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с ООО «Ростдорстрой» на текущий средний ремонт автомобильной дороги госзначения Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» - Сватово-Лисичанск-Луганск на 759,00 миллионов гривень. Об этом сообщают Наші Гроші .

Конкурентом в «Ростдорстрою» была только одна компания - «Славдорстрой». Последняя предложила цену на 30 млн гривень ниже чем у победителя, но ее предложение заказчик отклонил уже после проведения торгов из-за того, что компания не обнародовала документы, подтверждающие отсутствие оснований отклонить ее предложение. В результате экономия для государства на этом тендере составила незначительный 1%.

В тендерную документацию САД прописала дискриминационный пункт, который требовал от участников иметь аналогичный опыт в объеме 100% по основным видам работ за последние три года в контрактах, которые выполнены по меньшей мере на 85%, на дорогах государственного значения соответствующей категории. Участник должен подтвердить объемы работ в количестве:

100000 м2 - устройство основания дорожного покрытия из органо минеральной смеси приготовленной методом холодного ресайклинга,

100000 м2 - устройство выравнивающего слоя или нижнего слоя из асфальтобетонной смеси,

100000 м2 - устройство нижнего слоя покрытия из ЩМА 20.

Но, согласно технического задания, объемы работ по устройству выравнивающего слоя на участках дороги, и других видов работ значительно больше чем требует заказчик. К примеру, подрядчик согласно технического задания имеет опыт устройства выравнивающего слоя дорожного покрытия более чем 170 000 м2. Именно уменьшение объемов работ, которые требует подтвердить заказчик по аналогичным договорам позволило попасть на аукцион компании «Славдорстрой».

За все время компания «Славдорстрой» жаловалась только дважды на условия тендерной документации, где были прописаны «опытные пункты». Это произошло в феврале 2020 году на двух дорогах организованных в той же Луганской области стоимостью 832,55 и 665,5 млн гривен. В обоих случаях у фирмы не хватало нужных объемов работ, выполненных ранее объявления даты закупки. Но фирма отозвала обе жалобы, еще до начала их рассмотрения в АМКУ, и после ни разу не оспаривала соответствующее требование. Но на этот раз на подряде с аналогичными объемами работ для Луганская области прописали в тендерной документации меньшие цифры работ, участник должен был выполнить в предыдущие три года своей работы, поэтому «Славдорстрой» могла попасть на аукцион, и составить конкуренцию фирме «Ростдорстрой». То есть так называемая «опытная заточка» в очередной раз используется службами автодорог для допуска соответствующих участников.

Владельцем ООО «Славдорстрой» является Донецка Сергей Сухой. Директор компании - Олег Воронов, ранее он работал в дочернем предприятии «Донецкий облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

ООО «Ростдорстрой» входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму «Оттема» (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер - депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Труханова.