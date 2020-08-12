В Украине продлили карантин до 1 ноября, запретили въезд иностранцев и концерты

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины обсуждали эпидемическую ситуацию в стране. Для защиты здоровья граждан и во исполнение обязательств перед международными партнерами правительства предложили следующие меры:

С 00:00 29.08.2020 по 28.09.2020 запретить въезд на территорию Украины граждан иностранных государств. Исключения: обучение, лечение, постоянное проживание на территории Украины. К лицам из группы исключений относятся также работники международных организаций, участвующих в реализации проектов технич помощи Украине.

Кроме того, 27 августа на комиссии ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос о запрете массовых мероприятий в сентябре на праздновании иудейского Нового года Рош га-Шана.

Для граждан Украины будут действовать следующие ограничения:

В зеленой зоне запрещено проведение концертов, работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с организацией досуга.

Карантин в Украине продлен до 1.11.2020.