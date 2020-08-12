Россия вербует боевиков для Беларуси на оккупированном Донбассе

Общественные активисты из «Восточной правозащитной группы» утверждают, что из оккупированных районов Донбасса идет отправка боевиков в Беларусь для помощи Лукашенко.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Радио Свобода.

«Рекруты сообщают о точке дислокации, близкую к границе Российской Федерации и Белоруссии. Сбор производится через бригаду «Призрак» и местные военные комиссариаты. Рекруты предлагают 30000 рублей (400 долларов в пересчете — ред) + суточные и расходы», — сообщила активистка Вера Ястребова.

«На границу Российской Федерации и Беларуси отправились три автобуса с «добровольцами» из ОРДЛО. Два автобуса отправились через КПВВ «Изварино», третий уехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области», — отметили в «Восточной правозащитной группе».

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский после разговора с Верой Ястребовой рассказал о грузовиках с людьми, которые на одной из остановок сообщили, что едут в Беларусь.