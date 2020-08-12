Жителя Луганской области задержали за подпал автомобиля журналистов «Схемы»

Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция в деталях».

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По его словам мегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст. 208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схемы».





Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

Продолжаются обыски.