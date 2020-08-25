В поселке Горское украли 379 тыс гривень из профсоюза шахтеров

Следователями Попаснянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области в рамках досудебного расследования устанавливаются лица, причастные к тайному похищению 379 тыс. гривень профсоюзных средств на шахте «Горская» государственного предприятия «Первомайскуголь».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные проникли в административное здание угледобывающего предприятия, расположенного в пгт. Горское Попаснянского района. Взломав замки на дверях кабинета профсоюзной организации и металлическом сейфе, лица тайно завладели денежными средствами, которые предназначались для выплат горнякам к профессиональному празднику.

Данный факт квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в крупных размерах).

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.