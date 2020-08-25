В оккупированном Лутугино вывесили украинский флаг в честь Дня Независимости

В оккупированном российскими террористами Лутугино (Луганская область) неизвестные патриоты вывесили 24 августа украинский флаг на стелле у неработающего вечного огня.

Об этом сообщил представитель в Луганской и Донецкой областях уполномоченного по правам человека ВР Украины Павел Лисянский.

По его мнению это фото — яркий пример того, что на оккупированной РФ части Донбасса сохраняются проукраинские настроения среди местного населения.

«За размещение украинского флага в ОРДЛО, оккупационные службы РФ сразу могут арестовать и бросить в тюрьму организаторов. Но местные жители идут на этот риск, и подобными действиями доказывают свою украинскую позицию.

РФ вкладывает большие средства в пропаганду, милитаризацию детей, запрещает украинский язык в ОРДЛО, раздает паспорта РФ местным жителям, все делает для того чтобы на идеологическом уровне уничтожить все украинское в ОРДЛО! Но наши граждане на оккупированной территории все равно верят и поддерживают Украину!» — написал Павел Лисянский на своей странице в Фейсбук.