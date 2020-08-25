В Луганской области от COVID-19 умер еще один пациент

За выходные дни в Луганской области подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших с начала проведения тестирования - 245 человек.

Зарегистрировано 1008 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

Северодонецк - 3 (2 человека, которые находились в самоизоляции после возвращения из ТОТ, 1 человек, вернувшаяся из другого региона Украины);

Троицкий район - 3 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими)

Станично-Луганский район - 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из ТОТ)

Сватовский район - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из-за границы)

Белокуракинский район - 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 4 человека в связи с выздоровлением. Умер 1 человек.

Всего с начала эпидемии в Луганской области зафиксировано 2 смерти от последствий коронавируса.