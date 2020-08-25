В Луганской области будут судить сепаратисток из Марковки и Беловодска за псевдореферендум 2014 года

Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительные акты по двум уголовным производствах по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 жительницы пгт Марковка и пгт Беловодск в составе «участковых избирательных комиссий» приняли участие в организации и проведении так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики». Одна из обвиняемых возглавляла «избирательный участок», другая выполняла функции «члена комиссии».

Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени», следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов. Кроме того, на «председателя комиссии» возлагалась ответственность за организацию работы на «участке».

Результаты голосования в дальнейшем использованы представителями так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики.