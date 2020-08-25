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Любитель шансона Струк и нардеп Шахов начали агитацию в Луганской области

25-08-2020, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Встречи с избирателями, печатная политическая реклама с признаками преждевременной агитации и конкурс по розыгрышем подарков. Такую активность политической партии «Наш край» наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали в Луганской области.

21 августа состоялись встречи лидера партии, народного депутата Сергея Шахова с местными жителями поселков городского типа Марковка и Беловодск. Не обошлось и без оформления встреч наружной рекламой — флагами с партийным слоганом и баннерами. Во время своих выступлений Сергей Шахов подробно останавливался на тех проблемах, которые сейчас стоят перед регионом и обещал их решить лично и с помощью своей команды.

Выступления сопровождались мотивационными призывами и соответствующей политической рекламой в печатном виде: газетами и листовками. Так, раздавали газету «Наш край», на страницах которой содержится информация о работе Фонда Шахова о помощи пострадавшим в результате пожара в Новоайдарском районе. Наряду с этим, люди могли принять отдельную листовку, где их приглашали присоединиться к команде Сергея Шахова в качестве кандидата в депутаты и оставить свои данные — фамилию, имя, отчество, адрес, телефон.

 

Также раздавались печатные обращения депутата Сергея Шахова к жителям общины с признаками преждевременной агитации, где он призывает голосовать на грядущих выборах за кандидатов от «Нашего края».

Возобновил свою активность в Луганской области и сепаратист Владимир Струк, от имени которого на Яблочный спас именной фонд экснардепа организовал распространение среди жителей Луганщины благотворительной помощи в виде баночек с медом.

Реализацию ициативы благотворительного фонда «Владимир Струк» не скрывают — рекламируют в соцсетях. При этом раздача «медовой помощи» зафиксирована только в городе Кременной, которое входит в 113 мажоритарный избирательный округа, в котором депутат Верховной Рады Украины VII созыва Владимир Струк баллотировался в качестве кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

Сам мед выдают в офисе благотворительного фонда. Баночки оформлены с эмблемой благотворительного фонда и рекомендациями от благодетеля: «Рекомендую употреблять вместо сахара. Владимир Струк».

Фото со страницы благотворительного фонда Струка

Как оказалось, мед не просто раздают, а обменивают на определенную информацию. Об этом представителям ОПОРЫ рассказали местные жители. За одну 300-граммовую банку человек должен заполнить анкету, указав свои персональные данные, в том числе: фамилия, имя и отчество, адрес проживания и номер мобильного телефона.

В прошлом году накануне выборов в Верховонои Рады Украины фонд «отличился» бесплатной раздачей очков, оформлением подписки на местную прессу, организацией «дворовых праздников» и концертом Павла Зиброва.

По словам координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Луганской области Алексея Кормилецкого, в таких ситуациях очень трудно доказать, что кандидат что-то нарушает, ведь официально зарегистрированных кандидатов и партий еще нет: «Этой лазейкой в ​​законодательстве на местных выборах часто злоупотребляют. Наиболее распространенные формы досрочной агитации — внешняя реклама, реклама в социальных сетях. Но, как видим, и встречи с людьми имеют место».

Статья 52 Избирательного кодекса Украины отмечает, что вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано.



Теги: Выборы-2020

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В Луганской области начали агитацию перед выборами Струк и Шахов