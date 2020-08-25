В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса

В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса25-08-2020, 11:19
Глава министерства назвал несколько новых правил, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений:
Для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешают без использования маски и распиратора.
В регионах, относящихся к оранжевому уровню эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.
Учителя, работающие в желтых или зеленых зонах, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.
Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.
В случае подтверждения случаев коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами МЗ.
Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.
В Минздраве отметили, что вскоре опубликуют полный перечень правил протоколами и рекомендациями.