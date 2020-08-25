» » В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса

В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса

25-08-2020, 11:19 citynews.net.ua | Напечатать

Глава министерства назвал несколько новых правил, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений:

Для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешают без использования маски и распиратора.

В регионах, относящихся к оранжевому уровню эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Учителя, работающие в желтых или зеленых зонах, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.

Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.

В случае подтверждения случаев коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами МЗ.

Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

В Минздраве отметили, что вскоре опубликуют полный перечень правил протоколами и рекомендациями.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

Вчера, 17:04

В Украине продлили карантин до 1 ноября, запретили въезд иностранцев и концерты

Вчера, 12:59

Восток SOS: Выборы на оккупированном Донбассе сейчас невозможны

Вчера, 10:54

Россия вербует боевиков для Беларуси на оккупированном Донбассе

Вчера, 10:23

Жителя Луганской области задержали за подпал автомобиля журналистов «Схемы»

Вчера, 10:18

25 августа российские террористы обстреляли Золотое из гранатомета

Вчера, 09:39

Российские агенты влияния в Италии, или как работают российские спецслужбы в Апеннинах

25-08-2020, 16:45

В Попаснянском и Троицком районах пожарные спасли жилые дома от огня

25-08-2020, 16:30

В поселке Горское украли 379 тыс гривень из профсоюза шахтеров

25-08-2020, 16:16

В Донецкой области подорвались двое украинских бойцов

25-08-2020, 15:38

В оккупированном Лутугино вывесили украинский флаг в честь Дня Независимости

25-08-2020, 14:48

В Луганской области от COVID-19 умер еще один пациент

Новости Украины:

Вчера, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

12-08-2020, 13:27

В Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня