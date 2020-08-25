В МОН частично рассказали как дети будут учится в условиях эпидемии коронавируса

Глава министерства назвал несколько новых правил, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений:

Для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешают без использования маски и распиратора.

В регионах, относящихся к оранжевому уровню эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Учителя, работающие в желтых или зеленых зонах, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.

Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.

В случае подтверждения случаев коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами МЗ.

Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

В Минздраве отметили, что вскоре опубликуют полный перечень правил протоколами и рекомендациями.