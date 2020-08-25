У Зеленского для фрик-шоу на День Незалежности украли музыку и топтали флаг

Сценаристы фрик-шоу, организованного офисом Зеленского на День Незалежности Украины без разрешения использовали музыкальные произведения известных украинских команд. С заявлениями о нарушении авторских прав уже выступили Океан Эльзы, Сашко Положинський, Бумбокс.

Заявление лидера группы Бумбокс Алексея Согомонова :

Сегодня, в самый важный праздник, День Независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс «Вахтерам» в числе 40 «песен-счастливчиков» попала в праздничный концерт «Пісенна історія сучасної України» (неуверен, что это правильное официальное название), проходивший на Софиевской площади. Режиссером шоу, как удалось выяснить стала Катя Царик, саундпродюсером — Монатик. Выступали Джамала, Время и Стекло, Потап, Павло Зибров, Hardkiss, Ольга Полякова и другие (извините, всех не запомнил).

Любой человек в здравом уме задаст резонный вопрос: «А по каким критериям отбирали песни для такого важного (важнейшего!) праздника?» Я не знаю. В случае с «Вахтерам», понятно, что выбрали самую известную песню ББ, думать насколько уместна песня на русском языке на Дне Независимости Украины люди не захотели. Или им сказали, что думать не надо. Я, кстати, понял, если бы представили international-набор — песни на молдавском, русском, тюркском, венгерском, английском, да на любом языке «музыка звучит», только делайте все правильно.

Проблемы начались, когда первые бдительные граждане (спасибо!!!) начали писать музыкантам, а я сам отвечал (и отвечаю) многим, и видел ответы Олександр Положинський, Вікторія Хоменко, Океан Ельзи / Okean Elzy, Тарас Чубай, — все писали о том, что никто не давал разрешения на использования их песен. Тут стоит сделать важную ремарку — вопреки бытующему мнению далеко не всем артистам все равно где играют их песни, для кого, кто их исполняет итд. Иными словами «вам же будет хорошо, мы покажем вас по телевизору» — не работает. И «мы заплатим денег» — тоже.

После того как НВ, hromadske.ua, и Zaxid.Net опубликовали статьи, суть которых сводится к тому, что песни Бумбокс и Океанв Эльзы использовали без разрешения, я решил не в частном порядке отвечая на комментарии объяснить ситуацию, но сделать это официально.

Нет, мы не давали разрешения на использование песни или фрагмента какой-либо песни на праздновании Дня Независимости Украины.

Нет, нас не приглашали играть и да, мы бы ответили отказом.

Хочу обратить особое внимание всех, кто прочтет этот пост, что нарушение авторских прав — это мелочь и деталь о которой говорить стоит просто как о неуважении к артисту и бездарной организации мероприятия. Проблемы гораздо глубже. Когда власть заказывает «кабак» в стране, где идет война, в самом центре древнего города, а создатели шоу и музыканты радостно подыгрывают власти в стремлении осчастливить всех вокруг своим сиянием, тогда на платформу взбирается зайчик с флагом Украины. Который на фоне банера с вопросом, обращенным к этой самой власти выглядит не как ошибка режиссера. Не как шутка. Он, этот милый зайка, предвестник беркутовцев, которые стреляли в людей, зеленых человечков в Крыму, разорванных Донецка и Луганска…

И хотя лучший аргумент в споре с музыкантом/артистом — «ты просто завидуешь, что не тебя наградили» — это уловка для лохов. А мы ж не лохи, правда?













Еще одним элементов унижающим украинские символыво время празднования главного государственного праздника стало оформление сцены в цвета государственного флага.

В результате все выступавшие и принимавшие участие в этом фарсе топптали украинский флаг.