В Украине за сутки 1658 новых случаев COVID-19 и 25 умерших

24 августа в Украине было выявлено 1658 новых случаев коронавируса COVID-19, 25 больных умерли, выздоровели - 346 человек. Такие данные опубликованы на сайте СНБО Украины.

В Луганской области на 25 августа выявлено 244 заболевших COVID-19 и около 1000 подозрительных случаев.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, всего за прошедшие сутки заболели 1658 человек, из них 95 детей, а также 73 медицинских работника. Госпитализированы 296 человек. За последние сутки было зафиксировано 25 летальных случаев.

Больше всего новых случаев выявили в Черновицкой области - 204, Ивано-Франковской области - 179, Харьковской области - 173, Тернопольской - 158, во Львовской области - 136 и в городе Киеве - 130.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 108 415 случаев коронавируса COVID-19, из них умерли 2318, выздоровели - 52870 человек.