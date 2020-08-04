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21 августа в Украине выявили 2328 новых случаев коронавируса. В Луганской области - 6

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

21 августа в Украине выявили 2328 новых случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровели.

В Луганской области за 21 августа выявили 6 новых случаев COVID-19. Общее количество больнвх в Луганской области (не считая оккупированных российскими террористами районов) выросло до 232 человек

Больше всего случаев (291) зафиксировано в Харьковской области. 210 новых больных обнаружили в Одесской и 208 - в Черновицкой областях.

В Киеве 179 случаев коронавируса и 7 смертей от болезни (наибольший показатель в Украине) за сутки.

Кроме того, 5 жизней унес COVID-19 в Черновицкой области, 4 - в Харьковской, по 3 - в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Вчера, 20 августа, коронавирус болезни подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.


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21 августа в Украине выявили 2328 новых случаев коронавируса. В Луганской области - 6 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня