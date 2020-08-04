В Луганской области за сутки 20 новых случаев COVID-19

За 20 августа в Луганской области подтверждены 20 новых случаев COVID-19.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, общее количество выявленных случаев нового коронавируса за весь период увеличилось до 226 человек. Также зарегистрировано 956 подозрительных случаев заболевания.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Северодонецке - 9 (3 человека больные пневмонией, 6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими), Рубежном - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ОРДЛО), Лисичанске - 7 (6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из региона с красным уровнем эпидемической опасности в пределах территории Украины), Станично-Луганском районе - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ОРДЛО) и Новоайдарском районе (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим).

Выписано 2 человека в связи с выздоровлением. Всего в Луганской области выздоровели 142 человека.