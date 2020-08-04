В Луганской области опасные отходы выбрасывали рядом с жилыми домами

Предприятие из Северодонецка поймали на грубом нарушении экологических норм при утилизации опасных отходов, в том числе из больниц, противодействующих COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Это предприятие единственное в регионе предприятие, которое специализируется на обращении с загрязняющими веществами. Фирма имеет договора на утилизацию отходов с несколькими десятками предприятий и коммунальных учреждений региона. По условиям контрактов структура обязана осуществлять вывоз и сортировку токсичных веществ, а также их транспортировки для дальнейшей переработки или уничтожения на мощностях других отечественных предприятий.

С начала 2020 года коммерсанты прекратили выполняли условия договоров. За это время полигон предприятия, находящийся в 100 метрах от жилых массивов Новодружеска, превратился в свалку токсичных предметов. В непосредственной близости от дома горожан накопились тонны отработанных опасных веществ, в том числе отходов из опорного медучреждения по противодействию Коронавирусная инфекции.

Инициированная СБУ проверка показала, что загрязнение экосистемы региона представляет угрозу здоровью граждан. Кроме того, это является нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС, по которому Украина должна ввести европейские стандарты в области управления отходами.

Сейчас предприятию определены сроки для приведения деятельности в соответствие с лицензионными условиями и ликвидации последствий злоупотреблений. Если исполнитель не выполнит обязательств, то он будет лишен лицензии и привлечен к уголовной ответственности.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с Государственной экологической инспекцией.

Стоит отметить, что несколько тендеров на утилизацию отходов в Луганской области (по данным открытых реестров) выиграло предприятие Экоинвестгруп, зарегистрированное в Северодонецке.