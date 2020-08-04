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Жительница Горловки возила украинские соцвыплаты террористам в Донецк

Сегодня, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.

По данным следствия СБУ, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донецкой области документы для назначения соцвыплат из бюджета Украины. Оперативники спецслужбы установили, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их в оккупированные районы Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию РФ. Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что среди заказчиков «услуг» были участники незаконных вооруженных формирований.

Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тысяч в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой ДНР.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.


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