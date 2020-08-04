В Украине за 20 августа выявлено 2 106 новых случаев COVID-19

В Украине за 20 августа выявлено более 2 106 новых случаев COVID-19.

Такие данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Из 100 643 больных COVID-19 в Украине за последние сутки выявили 2 106 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

В результате осложнений от COVID-19 в Украине умерли 2 207 человек, из них 23 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 51 078 человек, за сутки - 637.