Донецкая область получила 50 кислородных концентраторов. Луганская на очереди

20 августа Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине передала 18 медицинским учреждениям Донецкой области 50 специализированных кислородных концентраторов на сумму 25 000 долларов США.

Как сообщили в миссии ПРООН в Украине, кислородные концентраторы (скорость распыления 5 л/мин) предназначены для эффективной кислородной терапии. Специальные электрические приборы обеспечивают отделение кислорода атмосферного воздуха и подают кислород высокой концентрации (более 90%), что является важным для поддержки пациентов с признаками дыхательных расстройств, сопровождающих в том числе ход коронавирусной болезни.

Координатор компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира Елена Рудич отметила, что показатели заболеваемости в Украине продолжают расти стремительными темпами.

«В условиях пандемии непосредственная поддержка врачей и обеспечения учреждений здравоохранения жизненно важным оборудованием в настоящее время остаются одним из основных приоритетов нашей программной деятельности», - отмечает госпожа Рудич.

Марина Корнеева, заместитель начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации отметила: «Оснащение государственных медицинских учреждений современными кислородными концентраторами является весомым вкладом в процесс повышения качества оказания медицинской помощи и будет способствовать жизнестойкости системы здравоохранения, в частности во время вспышки коронавируса».

Кислородное оборудование получили больницы пгт Великая Новоселка, Волновахи, Угледара, Доброполья, Дружковки, Константиновки, Краматорска, Марьинки, Мариуполя, Мирнограда, Новогродовки, Селидово, Славянска и Соледара Донецкой области в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза, чтобы обеспечить ключевые потребности учреждений здравоохранения Донецкой области в условиях противодействия вспышки COVID-19.

В скором времени планируется передача еще 50 концентраторов для нужд медицинских учреждений Луганской области.