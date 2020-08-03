Под Северодонецком опять лесной пожар - движение автомобилей ограничено

20 августа в 11:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи Воеводовка Северодонецкого городского совета.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что между с. Воеводовка и Северодонецк тремя отдельными ячейками горит сухая трава. Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника 35, 9, 38, 21, 13 ДПРЧ и ЧСПТ ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

В 16:40 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация.

К ликвидации привлечены 33 огнеборца и 10 единиц техники.

Также в ликвидации пожара принимают участие подразделения полиции Луганской области.

Движение автомобильного транспорта на указанном участке может временно ограничиваться, из-за опасности для водителей.