Армейские медики и чиновник из Кабмина требовали миллион гривень взятки за покупку масок для ВСУ

Почти миллион гривень «отката» за медицинские маски для военнослужащих требовали штабист ВСУ и чиновник Кабмина.

Государственное бюро расследований разоблачили преступную группу, которая причастна к вымогательству у предпринимателя взятки за несоздание препятствий при поставках медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины.

По данным предварительного расследования, весной 2020 году к директору предприятия, которое было признано победителем по результатам переговорной процедуры по закупке медицинского оборудования, а именно - медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины, обратились гражданские лица, потребовали заплатить им из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи должностным лицам Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины. Указанные гражданские лица якобы должны были обеспечить надлежащее выполнение заключенного договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, быструю оплату за поставленный товар и не препятствовать в исполнении условий договора. В дальнейшем указанное требование в ходе разговоров также подтвердили соответствующие должностные лица, которые контролировали выполнение условий договора.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 000 гривен.

Денежные средства по требованию фигурантов планировали передавать ящик в отделении одного из банковских учреждений в Киеве.

17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть неправомерной требования в сумме 400 000 гривен, которые они распределили между собой.

19 августа 2020 после передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 598 000 гривен следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны двое посредников, один из которых является сотрудником Государственной инспекции энергетического надзора Украины, а также руководитель одного из управлений Командования медицинских сил ВСУи офицер медицинской службы одной из воинских частей.

Также во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее.

В настоящее время следователями также проверяется участие других лиц и военнослужащих Командование медицинских сил ВС Украины на предмет причастности к указанному уголовного преступления.