В Северодонецке, Рубежном и Новопскове 5 новых случаев COVID-19

За 19 августа в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших по области за весь период - 206 человек.

Зарегистрировано 932 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

- Северодонецк - 2 (1 лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из РФ, 1 человек болен пневмонией);

- Рубежное - 1 (лицо больной пневмонией);

- Новопсковский район - 2 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими)

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 6 человек в связи с выздоровлением. Всеговыздоровели 140 человек.

На сегодня в Луганской области 65 активных больных, из них 29 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, 36 - лечатся амбулаторно.