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В Северодонецке, Рубежном и Новопскове 5 новых случаев COVID-19

Вчера, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

За 19 августа в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших по области за весь период - 206 человек.
Зарегистрировано 932 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- Северодонецк - 2 (1 лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из РФ, 1 человек болен пневмонией);
- Рубежное - 1 (лицо больной пневмонией);
- Новопсковский район - 2 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими)
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 6 человек в связи с выздоровлением. Всеговыздоровели 140 человек.
На сегодня в Луганской области 65 активных больных, из них 29 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, 36 -  лечатся амбулаторно.


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