Местные громады Луганской области получили от упрощенцев почти 218 млн грн единого налога

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что субъекты хозяйствования в январе - июле 2020 заплатили 217,8 млн грн единого налога.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 127,7 грн, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Юридические лица - плательщики единого налога III группы перечислили в местную казну 17,5 млн грн, сельскохозяйственные товаропроизводители - 72,6 млн гривен.

По сравнению с показателями за январь - июль 2019 поступления единого налога увеличились на 22,3 млн грн или 11,4 процентов.

Напомним, всего за январь - июль 2020 году до местных бюджетов Луганщины поступило 1 млрд 966 млн гривен.