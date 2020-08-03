В Украине почти 2000 новых случаев COVID-19 за сутки

За 18 августа в Украине COVID-19 диагностировали 1967 лицам, 28 больных умерли, 812 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в: Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области ( 123), Закарпатской области (117).

Смертей от последствий COVID-19 18 августа больше зафиксировали в Ровенской области (5), Харьковской и Черновицкой (по 4), в Ивано-Франковской и Закарпатской областях (по 3), в Хмельницкой области (2).

По одному больному COVID-19 умерло во Львовской, Одесской, Волынской, Киевской, Винницкой, Запорожской и Сумской областях.

В Киеве смертельных случаев нет.