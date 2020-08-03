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Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс оружие и беспилотники

Вчера, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику.

Как сообщил на брифинге представитель Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, через неконтролируемый Украиной участок границы Россия «продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения».

«Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения», — сообщил полковник.


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