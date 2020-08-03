В Станице Луганской отметили 6-летие освобождения от российских террористов

18 августа ко Дню освобождения Станицы Луганской от российских террористов состоялся автопробег, торжественный митинг и праздничный концерт. Об этом сообщили в Станично-Луганской райадминистрации.

Автопробег начался от села Макарово где колонна автомобилей с желто-голубыми флагами отправилась к зданию Станично-Луганской поселкового совета на торжественный митинг.

Во время мероприятия, Юрий Золкин отметил, что шесть лет назад над административными зданиями Станицы Луганской запестрели украинские флаги - символы безопасности и закона, а сила нашего народа заключается в том, что несмотря на все мы всегда помним, что мы украинцы. В этот день мы выражаем слова благодарности всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничникам, батальонам Национальной полиции, УСН, СИМИС, добровольческим батальонам, которые освобождали Станице Луганской в ​​2014 году, и сегодня прилагают много усилий для того, чтобы мы жили в мирной станицы. Уверен, что в ближайшее время наступит мир, и начнется он со Станицы Луганской.

Также было предоставлено слово матери погибшего пограничника Вячеслава Фирсова, Светлане Фирсов, после чего состоялось возложение цветов к памятному знаку воинам, погибшим во время проведения АТО / ООС.

На праздник Станицу Луганскую посетил 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», бойцы которого присоединились к торжественным мероприятиям и автопробега.