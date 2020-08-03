В НТКУ рассказали почему не пустили «мальчика» на Евровидение. Смуглянка не причем

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в участии 12-летнего жителяя Волынской области Максима Ткачука в отборе на конкурс Детское Евровидение-2020, который запланирован в ноябре в Варшаве. Поводом для этого решения стало участие мальчика в конкурсе, в организации которого якобы участвовала Россия. Об этом сообщил в Facebook глава правления НСТУ Зураб Аласания.

По словам Зураба Аласании, волынский школьник Максим Ткачук, сирота, принял участие в конкурсе «Stars of the Albion», в Лондоне с песней «Смуглянка». Победил. Это было в феврале–марте 20-го года. Его бабушка подала документы на конкурс Детское Евровидение, где указала участие в лондонском конкурсе, — сообщил Аласания.

По правилам детского Евровидения, в частности в Украине, «участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора».

«Конкурс Stars of the Albion, 28.02.2020 — 01.03.2020 был воорганизован конторой Российский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне. Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено», — отметил Аласания.