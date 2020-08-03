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Зеленский официально назначил Фокина в ТКГ по Донбассу

Вчера, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский официально ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990–1992 годах Витольда Фокина.

Указ Президента Украины № 327/2020 от 18 августа официально опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

По мнению главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, проживающих на неподконтрольной Украины территории, так и с теми, кто живет сейчас на остальной территории страны.

«Это вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссного, аналитического подхода будут полезными для этого дела».

Сам же Фокин отметил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

Фокин отметил, что он и другой первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вицепремьер-министр Алексей Резников иметь отдельные участки ответственности каждый.


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