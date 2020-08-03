За 17 августа в Луганской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

За 17 августа в Луганской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19Вчера, 12:57
За 17 августа в Луганской области подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19. Общее количество выявленных заболевших с начала тестирования - 195 человек.
Зарегистрировано 912 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи COVID-19 в Луганской области зарегистрированы:
- Северодонецк - 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);
- Лисичанск - 1 (больной пневмонией);
- Новоайдарский район - 1 (больной пневмонией);
- Станично-Луганский район - 1 (больной пневмонией);
- Белокуракинский район - 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
- Меловской район - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ТОТ)
- Марковский район - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ТОТ).
На 18 августа в Луганской области 65 активных больных, из них 25 госпитализированы в больницы области, остальные 40 лечатся амбулаторно.