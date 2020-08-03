За 17 августа в Луганской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

За 17 августа в Луганской области подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19. Общее количество выявленных заболевших с начала тестирования - 195 человек.

Зарегистрировано 912 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи COVID-19 в Луганской области зарегистрированы:

Северодонецк - 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);

Лисичанск - 1 (больной пневмонией);

Новоайдарский район - 1 (больной пневмонией);

Станично-Луганский район - 1 (больной пневмонией);

Белокуракинский район - 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)

Меловской район - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ТОТ)

Марковский район - 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ТОТ).

На 18 августа в Луганской области 65 активных больных, из них 25 госпитализированы в больницы области, остальные 40 лечатся амбулаторно.