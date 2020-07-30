Новый руководитель Северодонецка требует мыть руки и мерять температуру 2 раза в день

После введения в Северодонецке военно-гражданской администрации, власти пообещали улучшение, заботу и все блага. Правда в обмен на право голосовать и выбирать себе мэра и депутатов. Особой пользы пока жители города не увидели от этого новведения. Зато четко можно проследить ее имитацию.

Назначенный из Киева глава города Александр Стрюк, 18 августа подписал распоряжение «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области» - так он решил бороться с коронавирусом СОVID-19 путем измерения температуры 2 раза в сутки и ограничением проведения заседаний.

Руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк 18 августа подписал распоряжение «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области»

Этот документ подписан в связи с увеличением регистрации на территории города случаев заболеваемости СОVID-19, с целью предотвращения распространения заболевания.

Распоряжением частности обязано ввести усиление противоэпидемических мероприятий на территории города Северодонецк в связи с увеличением регистрации случаев заболеваемости острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавируса SARS-СоV-2.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области:

ограничить проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и проведения их в режиме строгого соблюдения санитарных требований;

введение ежедневного (в 8.00 и 14.00) температурного скрининга работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня;

немедленное отправление работника на консультацию к врачу при наличии температуры и жалоб на состояние здоровья;

проведение регулярных дезинфекционных мероприятий (влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, протирание дезинфицирующим раствором поверхностей, ручек дверей и т.д.), соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и проветривания помещений каждые 2:00;

соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстоянии как минимум 1 метра;

контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), их регулярной сменой, сбором и уничтожением использованных;

контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), их регулярной сменой, сбором и уничтожением использованных; соблюдение работниками правил личной гигиены (мытье рук с мылом и обработки их антисептическими средствами, использование влажных салфеток и т.д.).

Идея придумать очевидные меры конечно хороша. Но что-то подсказывает нам, что развитие и экономика Северодонецка зависят несколько от других действий, которые должны быть в приоритете администрации города.