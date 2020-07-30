В Луганской области чуть не сгорела лесополоса в Марковском районе

17 августа в 13:43 поступило сообщение на пункт связи службы спасения «101» о возгорании сухой травы и кустарника вблизи села Деркульское Марковского района Луганской области. Из-за сильных порывов ветра и отсутствие подъезда к очагов пожара существовала угроза распространения огня на рядом расположенную лесополосу.

К месту вызова немедленно выехал дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Луганской области в количестве пяти человек на пожарном автомобиле.

Прибыв к месту вызова, было подтверждено возгорания сухой травы и кустарника на пл. 2 га. Спасателям удалось побороть огонь и спасти рядом расположенную лесополосу.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.